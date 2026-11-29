نقل الإعلامي أمير هشام تصريحات لوليد سليمان، نجم النادي الأهلي السابق، يتحدث فيها عن لقب «الحاوي» واعتزازه بجماهير الفريق.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وليد سليمان: جمهور الأهلي العظيم هو اللي لقبني بالحاوي من اول يوم ليا في النادي وبعتز باللقب ده»

وتحدث وليد سليمان، نجم النادي الأهلي السابق، عن اللقب الشهير الذي ارتبط باسمه طوال مسيرته الكروية، وهو «الحاوي»، مؤكدًا أن جماهير القلعة الحمراء هي صاحبة الفضل في إطلاق هذا اللقب عليه منذ انضمامه للفريق

وأكد نجم الأهلي السابق اعتزازه الكبير بهذا اللقب، الذي أصبح علامة مميزة في مسيرته الكروية، وارتبط بالمهارات الفنية واللمسات المميزة التي قدمها بقميص المارد الأحمر.

ويُعد وليد سليمان أحد أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص الأهلي خلال السنوات الماضية، بعدما نجح في ترك بصمة قوية مع الفريق، وساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، ليحظى بمكانة خاصة لدى جماهير النادي