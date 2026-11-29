تجسد منظومة التأمين الصحي الشامل ، نموذجًا متكاملًا لتطوير الخدمات الصحية في مصر ، بعد أن نجحت في 7 محافظات في إحداث طفرة غير مسبوقة شملت رفع كفاءة المستشفيات وتجهيز وحدات ومراكز طب الأسرة بأحدث التقنيات الطبية، وتطبيق نظام الإحالة الذكي والملف الطبي الموحد للمواطن.

وامتدت جهود التطوير لتشمل توطين الجراحات الدقيقة ذات المهارة الخاصة، وتوفير حزم متكاملة من الخدمات العلاجية والتشخيصية والدوائية بجودة تضاهي المعايير الدولية، مما خفف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وضمن حصولهم على رعاية صحية لائقة في محافظاتهم دون الحاجة للانتقال إلى العاصمة.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة نهى الصناديدي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل أحدثت طفرة في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية، وتوفير التجهيزات والأدوية، ورفع كفاءة الأطقم الطبية، إلى جانب تطبيق الملف الطبي الإلكتروني لضمان تكامل الخدمات ومتابعة الحالة الصحية للمنتفعين.

وأوضحت الصناديدي، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة تغطي نحو 5 ملايين مواطن في محافظات المرحلة الأولى، وقدمت أكثر من 53 مليون خدمة طبية، وأجرت أكثر من 4.5 مليون فحص طبي شامل، مشيرة إلى أن عدد المنشآت التابعة للهيئة تجاوز 350 منشأة.

وأضافت أن الخطط المستقبلية تتضمن التوسع في المستشفيات الافتراضية ومراكز الذكاء الاصطناعي، وتطوير أكاديمية التدريب، بما يدعم تحسين جودة الخدمات وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع محافظات الجمهورية.