أكدت الدكتورة نهى الصناديدي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي.

وقالت الصناديدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن المنظومة امتدت خلال السنوات السبع الماضية لتشمل 7 محافظات، منها 6 محافظات بالمرحلة الأولى، ومحافظة المنيا كأولى محافظات المرحلة الثانية.

وأشارت إلى تنفيذ أكثر من 4.5 مليون فحص طبي شامل للمنتفعين، شملت الفحوصات الإكلينيكية والمعملية وتسجيل التاريخ المرضي بالملف الطبي الإلكتروني، فضلاً عن تقديم أكثر من 53 مليون خدمة طبية موثقة إلكترونياً.

وتابعت أن تطوير العنصر البشري يمثل أحد أهم ركائز نجاح المنظومة، من خلال برامج التدريب المستمر للفرق الطبية، إلى جانب الاعتماد على الملف الطبي الإلكتروني لتكامل الخدمات وتنظيم الإحالة بين مستويات الرعاية الصحية، وتحسين متابعة مؤشرات الأداء وجودة الخدمات.

يرتقي بمستوى الرعاية المقدمة للمواطنين

وقالت: “سنعمل على التوسع في استخدام التكنولوجيا الطبية الحديثة، من خلال إطلاق برامج للجراحات الروبوتية وإنشاء مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرات القطاع الصحي ويرتقي بمستوى الرعاية المقدمة للمواطنين”.



