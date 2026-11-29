أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، التزام القيادة الفلسطينية بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في سبتمبر 2027، مشددة على أن تعديل موعد الاستحقاق الانتخابي جاء نتيجة الظروف الاستثنائية والعقبات التي تحول دون تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الانتخابات التشريعية والرئاسية تمثل حقاً دستورياً وديمقراطياً أصيلاً للشعب الفلسطيني، واستحقاقاً وطنياً تعهد الرئيس محمود عباس بتنفيذه، بهدف تجديد الشرعية الديمقراطية وتعزيز المؤسسات الوطنية وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني.

وأشارت إلى أن قرار تأجيل الانتخابات لا يعني التراجع عن إجرائها، وإنما يرتبط بالتحديات الميدانية والسياسية والأمنية، وفي مقدمتها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، وتصاعد عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية، فضلاً عن القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين.

ولفتت الوزارة إلى أن وجود أكثر من ألف حاجز وبوابة عسكرية إسرائيلية، واستمرار احتجاز الأموال الفلسطينية، وعدم ضمان مشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية، تمثل عقبات رئيسية أمام تنظيم الانتخابات في الوقت الراهن.

كما أشارت إلى عدم استكمال المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدم نشر قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، باعتبارها من التحديات التي تعرقل تهيئة الظروف اللازمة لإجراء العملية الانتخابية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن القيادة مستعدة لتقديم موعد الانتخابات إلى النصف الأول من عام 2027، شريطة تهيئة الظروف المناسبة وإزالة العقبات التي تحول دون مشاركة جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة موافقة الجانب الفلسطيني على مقترح الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، بإيفاد بعثة من خبراء الانتخابات إلى فلسطين قبل نهاية العام الجاري، على أن تجري زيارات دورية كل ستة أسابيع لتقييم العقبات ومتابعة الاستعدادات الانتخابية.

وأبدت الوزارة استعدادها للتعاون الكامل مع البعثة الأوروبية وتسهيل مهامها، مرحبة بالتزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع الحكومة الإسرائيلية لتسهيل إجراء الانتخابات، إلى جانب إرسال بعثة لمراقبة العملية الانتخابية.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن إجراء الانتخابات لا يتطلب توفير ظروف مثالية، وإنما الحد الأدنى من الضمانات التي تكفل مشاركة المواطنين بحرية وأمان، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لإزالة العقبات التي تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي.

وجددت القيادة الفلسطينية التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لإنجاح الانتخابات، بما يعزز وحدة الشعب والأرض والمؤسسات الوطنية، ويدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.