نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة الداخلية رقم 1862 لسنة 2026، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وفقًا للأسماء الواردة في البيان المرفق بالقرار.

ونص القرار، الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2026، على رد الجنسية المصرية لكل من الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالكشف المرفق، والذي يبدأ باسم أحمد محمود عبد المجيد وينتهي باسم فاطمة محمد رجب.

وضمت القائمة 21 شخصًا من بينهم 11 رجلًا و7 سيدات و3 أطفال، من مواليد عدد من المحافظات المصرية، بالإضافة إلى أشخاص من مواليد الكويت والنمسا.

وشملت الأسماء الواردة بالقرار أحمد محمود عبد المجيد، وقاسم محمد قاسم، ومحمد صبيح خميس، وحسام الدين عبد العال عبد الرحمن، وأحمد ممدوح مصباح، وعاطف خيري يواقيم، وعادل فؤاد عبده، وإبرام صفوت جرجس، ووليد محمود السيد، ومينا ظريف حكيم، ونادي صادق يعقوب، وإسلام عادل عبد الناصر، وأحمد ناجي سعد الدين.

كما شملت القائمة 3 أطفال هم إيسل أحمد فتحي، وأسـيل سالم أحمد، وحور ناجي محمد، بالإضافة إلى نجلاء السيد عبد المجيد، ونجاح عفيفي فهمي، وصفية مرسي أحمد، وهبة علي غازي، وفاطمة محمد رجب.