أُصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل، وانقلاب السيارة الملاكي، بطريق بلقاس – جمصة، أمام منطقة أبو موسى بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا بالحادث،

انتقلت 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من عمار إسماعيل حمدي كيوان، من شربين، مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالأذن وجرح قطعي بالرأس بطول نحو 11 سم، مع اشتباه كسر بالساقين و رضا محمد عواد، 21 سنة، من شربين، اشتباه نزيف بالمخ و محمود سمير عز الرجال، 22 سنة، من شربين، اشتباه كسر بالضلوع.

تم التعامل مع المصابين ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، و تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.