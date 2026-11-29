قدم وفد من حزب الوفد واجب العزاء ومواساة أسرتين من أسر ضحايا حادث الوراق بمحافظة الدقهلية، وذلك بالسرادق المقام بمدينة المنصورة.

ضحايا حادث الوراق

وقد حرص النائب طارق عبد العزيز، نائب رئيس حزب الوفد، على تقديم تعازي الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إلى أشقاء وأبناء كلٍّ من المرحوم الحاج رضا حسن الجبالي والمرحوم علاء الدين خيري، والتعبير عن خالص التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الأليم، وذلك في إطار حرص حزب الوفد على أداء واجبه الوطني والإنساني تجاه أسر ضحايا الحادث الأليم.

حزب الوفد يعزي أسر ضحايا الوراق

وترأس الوفد المستشار طارق عبد العزيز، نائب رئيس حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، واللواء عماد المهدي، مساعد رئيس الحزب لشؤون الأمن القومي والدراسات الاستراتيجية، وضم الوفد من قيادات حزب الوفد بمحافظة الدقهلية الدكتور ماجد الحنبلي، المحامي، و مصطفى جميل، والمستشار هلال الإسلام، والدكتور محمود العواد، والدكتور مهند الشرقاوى ، محمد فايد، ومحمد التمساح، والدكتور أمين عثمان، والدكتور شريف المصري.

وأكد المستشار طارق عبد العزيز أهمية مساندة أسر الضحايا والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة، مشيرًا إلى أن ذلك واجب وطني على كل مصري.