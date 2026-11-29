أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاعلًا واسعًا، بعدما أدلى بتصريحات لافتة خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة عيد الشكر، تطرق خلالها إلى مستقبل العلاقات الأمريكية مع القيادة الإسرائيلية المقبلة، في أعقاب الانتخابات المرتقبة في إسرائيل.

ونشر موقع «i24news» الإسرائيلي مقطع فيديو للحظة توجيه أحد مراسليه سؤالًا إلى ترامب بشأن اتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وخطط الإدارة الأمريكية للتعامل مع القيادة الإسرائيلية الجديدة بعد الانتخابات.

وسأل المراسل، الرئيس الأمريكي، عما إذا كان قد تحدث مع نتنياهو خلال الأسبوع الجاري، أو يعتزم التواصل معه خلال الأيام المقبلة، قبل أن يستفسر عن طبيعة تعامل واشنطن مع القيادة الإسرائيلية التي ستتولى المسؤولية مستقبلًا.

سؤال محرج

ورد ترامب على الشق الأول من السؤال قائلًا: «لقد فعلت ذلك»، في إشارة إلى إجراء اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

لكن الجزء الثاني من الإجابة حمل تصريحات أثارت الانتباه، إذ قال ترامب إن الولايات المتحدة تحاول منح الإسرائيليين فرصة للتصرف بحكمة، قبل أن يتحدث عن القدرات العسكرية الإسرائيلية، مستخدمًا عبارات وصف فيها الجيش الإسرائيلي بأنه لا يمتلك جيشًا، وأنه تكبد خسائر كبيرة، كما أشار إلى تدمير سلاحه الجوي.

وجاءت تصريحات ترامب في سياق حديثه عن إيران، إذ بدا أنه يشير إلى الخسائر العسكرية التي لحقت بإسرائيل خلال المواجهة معها، وهو ما فتح باب التساؤلات بشأن المقصود من حديثه عن مستقبل القدرات العسكرية الإسرائيلية وطبيعة المرحلة المقبلة.

ولم يقدم ترامب خلال إجابته تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الدعم الأمريكي للقيادة الإسرائيلية المقبلة، أو الكيفية التي ستتعامل بها واشنطن مع نتائج الانتخابات.