تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات خطرة شهدها أحد المزلقانات غير الشرعية بمحافظة السويس، بعد ما تعطلت سيارة نقل مواد بترولية أثناء عبورها المزلقان، لتتوقف على قضبان السكك الحديدية أمام قطار، في مشهد كاد يتسبب في كارثة.

فيديو متداول عبر فيسبوك

وأظهر الفيديو سيارة نقل المواد البترولية وهي تعبر مزلقانًا غير شرعي، قبل أن تتعطل وتظل متوقفة على القضبان، ما تسبّب في قطع الطريق أمام القطار واقتراب الموقف من وقوع حادث خطير.

وسلّط المقطع الضوء على يقظة سائق القطار الذي تعامل مع الموقف في اللحظات الحاسمة، وتمكن من تفادي الاصطدام بالسيارة، في تصرف ساهم في إنقاذ الركاب ومنع وقوع كارثة كان من الممكن أن تسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وأثار الفيديو حالة من التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بيقظة سائق القطار وسرعة تصرفه، مطالبين بضرورة التصدي للمزلقانات غير الشرعية، لما تمثله من خطر على حياة المواطنين وسلامة حركة القطارات.

وأعاد الواقعة تسليط الضوء على خطورة عبور المركبات من المزلقانات غير المخصصة، خاصة سيارات نقل المواد البترولية، التي قد يؤدي تعطلها على خطوط السكك الحديدية إلى وقوع حوادث كارثية.