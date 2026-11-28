أكد الدكتور محمد مصطفى خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين عام الشباب بحزب الإصلاح والنهضة، أن زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إلى مصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية القطرية، وتعكس إدراكًا متبادلاً لأهمية التنسيق العربي في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال بالعلاقات العربية من مستوى التفاهمات السياسية إلى شراكات استراتيجية تحقق مصالح الشعوب.

تطورات القضية الفلسطينية

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين عام الشباب بحزب الإصلاح والنهضة، أن الزيارة تحمل أبعادًا تتجاوز إطار العلاقات الثنائية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متشابكة، سواء على مستوى الأمن الإقليمي أو الأوضاع الاقتصادية أو تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن التقارب بين القاهرة والدوحة يمثل ركيزة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك، خاصة أن البلدين يمتلكان ثقلاً سياسيًا وقدرات اقتصادية يمكن توظيفها لدعم الاستقرار الإقليمي.

وأشار الدكتور محمد مصطفى خليل، إلى أن أهمية المباحثات بين الرئيس السيسي وأمير قطر تكمن في تعدد الملفات التي تناولتها، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم التبادل التجاري، والتعاون في قطاع الطاقة، إلى جانب تنسيق المواقف بشأن الأزمات الإقليمية، وهو ما يعكس توجها نحو بناء علاقة استراتيجية أكثر اتساعا واستدامة.

القضية الفلسطينية تظل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدول العربية على توحيد جهودها

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين عام الشباب بحزب الإصلاح والنهضة، أن التنسيق المصري القطري بشأن قطاع غزة والجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية يمثل نموذجًا عمليًا لأهمية التكامل العربي، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية تظل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدول العربية على توحيد جهودها وتحويل مواقفها السياسية إلى تحركات مؤثرة على أرض الواقع.

وشدد الدكتور محمد مصطفى خليل، على أن أمن الدول العربية لا يمكن التعامل معه باعتباره ملفات منفصلة، فاستقرار الخليج يرتبط باستقرار المنطقة بأكملها، وأي تصعيد إقليمي ستكون له انعكاسات سياسية واقتصادية تتجاوز حدود الدولة التي تشهد الأزمة، الأمر الذي يجعل استمرار الحوار والتشاور بين القيادات العربية ضرورة وليس مجرد خيار دبلوماسي، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد ترجمة نتائج الزيارة إلى مشروعات استثمارية وتعاون اقتصادي حقيقي، مع إتاحة مساحة أكبر للشباب ورجال الأعمال والمؤسسات التنموية للمشاركة في بناء جسور التعاون بين البلدين.