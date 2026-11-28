حلّ الفنان محمد غنيم ضيفًا على الإعلامية خلود عزمي في برنامج «البخت»، المذاع عبر قناة المحور، حيث دخل في مواجهة كلامية حادة معها بشأن تصريحاته المثيرة للجدل حول المرأة المصرية والسيدات اللاتي يقمن بإطعام الكلاب في الشوارع، مؤكدًا أنه لا يستهدف المرأة المصرية بشكل عام، وإنما يقصد فئة وصفها بالمتآمرات على الوطن.

وخلال اللقاء، واجهت خلود عزمي الفنان محمد غنيم باتهامات عدد من سيدات المجتمع له بإهانة المرأة، وسألته عما إذا كان يرى أن تصريحاته ومنشوراته تحمل إساءة للنساء، ليرد قائلًا: «هاتي لي حاجة قلت فيها كده»، مؤكدًا أنه لم يعمم هجومه على جميع السيدات، وإنما يقصد فئة وصفها بالمتآمرات على مصر.

وأضاف غنيم أنه يرفض ما وصفه بالفطرة غير السوية، في إشارة إلى السيدات اللاتي يقمن بإطعام الكلاب في الشوارع، موضحًا: «لو هي بتطعم روح واحدة يبقى أنا مليش حق أتكلم، لكن لما أحس وأتيقن من كل المعلومات اللي بتجيلي إن هذه مؤامرة ضد الوطن، لا مش هحترم حد».

وعندما سألته الإعلامية عن سبب تركيزه في انتقاد السيدات، رغم وجود رجال أيضًا يطعمون الكلاب، قال إن هناك منظمة نسوية مسؤولة، بحسب وصفه، عن هذا الأمر، واعتبر أن ما يحدث يمثل مؤامرة تستهدف مصر، وهو ما دفع خلود عزمي إلى مواجهته بأن حديثه يحمل هجومًا واضحًا على المرأة.

ورد غنيم مؤكدًا أنه لا يعمم الإساءة على النساء، قائلًا: «أنا بهين المتآمرات على مصر»، مشيرًا إلى المكانة الكبيرة التي تحظى بها المرأة المصرية، واستشهد بشخصيتي نفرتيتي وحتشبسوت، مؤكدًا أنه لا يقصد سيدات مصر جميعًا.

محمد غنيم يوضح موقفه من إطعام الكلاب

وتطرق الفنان إلى وجهة نظره بشأن إطعام الكلاب في الشوارع، موضحًا أن هناك اختلافًا بين سيدة تقدم قطعة دجاج لكلب في الشارع، وبين أشخاص ينفقون مبالغ تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه على إطعام الكلاب في أماكن بعيدة عن منازلهم.

واعتبر غنيم أن هذه الممارسات تؤدي إلى زيادة أعداد الكلاب وشراستها، وقد تتسبب في تعريض حياة الأطفال للخطر، مؤكدًا رفضه لما يراه ممارسات تتجاوز إطعام الحيوانات إلى ما وصفه بالمؤامرة ضد الوطن.

محمد غنيم ينفي علمه ببلاغ مقدم ضده إلى النائب العام

وفي سياق آخر، واجهت خلود عزمي الفنان محمد غنيم بتقرير يتحدث عن تقديم المستشار أشرف فرحات بلاغًا ضده إلى النائب العام، يتهمه فيه بالإساءة إلى السيدات والطعن في أعراضهن، وطالبته بتوضيح موقفه من البلاغ.

ونفى غنيم علمه بوجود أي قضية أو بلاغ تم إخطاره به، قائلًا: «أنا لا عندي قضية، ولا حد بلغني، ولا حد كلمني، ولا رحت النيابة»، كما تساءل عن عدم استدعائه للتحقيق إذا كان هناك بلاغ بالفعل، فيما أوضحت الإعلامية أن البلاغ لا يزال قيد التحقيق في النيابة.

محمد غنيم يتحدث عن محمد رمضان وأحمد العوضي

وعلى جانب آخر، تطرق الحوار إلى الخلاف المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بين الفنانين محمد رمضان وأحمد العوضي، حيث رأى غنيم أن ما يحدث بينهما قد يكون أحد أساليب الدعاية التي يعتمدها الجيل الجديد من الفنانين، مؤكدًا أنه لا يرى وجود خلاف حقيقي بينهما.

وأشار إلى اختلاف طبيعة الحضور الجماهيري في الوقت الحالي عما كان يحدث في الأجيال السابقة، لافتًا إلى أن مصر تضم نحو 120 مليون مواطن، وأن نزول أحد الفنانين إلى منطقة شعبية والتفاف عشرات الآلاف حوله يعكس حجم الشعبية التي يستطيع نجوم الجيل الحالي تحقيقها.

واختتم محمد غنيم حديثه بالتأكيد على أن صناعة النجومية لم تعد تعتمد على الوسائل التقليدية وحدها، في ظل التحولات الكبيرة التي شهدها المشهد الإعلامي، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت عنصرًا أساسيًا في تشكيل شعبية الفنانين والتواصل مع الجمهور، وهو ما أحدث اختلافًا واضحًا في طبيعة الانتشار الجماهيري بين نجوم الأجيال الحالية والسابقة.