أصيب 8 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وصحفيان، واعتقلت السلطات الألبانية 3 متظاهرين، السبت، إثر اندلاع اشتباكات بين قوات الشرطة ومحتجين مناهضين للحكومة في العاصمة تيرانا، خلال مظاهرة قادها طلاب.

ونقلت وكالة الأنباء «كوها» التي تتخذ من كوسوفو مقرًا لها، عن وزارة الصحة الألبانية، أن المصابين الثمانية نُقلوا إلى مستشفى الصدمات الجامعي، اعتبارًا من الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي، بينهم ضابط شرطة وصحفيان، أحدهما أجنبي، وخمسة متظاهرين.

وأكدت وزارة الصحة أن جميع المصابين كانوا في حالة وعي واستقرار، ويتلقون الرعاية الطبية الطارئة، فيما قدمت فرق الإسعاف العلاج لثلاثة متظاهرين آخرين في موقع الاحتجاج، مشيرة إلى أن حالتهم جيدة.

وبدأت المظاهرة، التي تزامنت مع يوم العلم الألباني، في ساحة سكاندربج، قبل أن يتجه المحتجون نحو مكتب رئيس الوزراء، حيث ألقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف باتجاه قوات الشرطة، التي ردت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وتشهد ألبانيا مظاهرات طلابية متكررة منذ عدة أشهر، بدأت احتجاجًا على مشروع تطوير في منطقة زفيرنيك، قبل أن تتوسع لتتحول إلى حركة احتجاجية أوسع تطالب باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما.

وبحسب التقرير، تراجعت حدة التوترات خلال الأسابيع الأخيرة، عقب أيام من الاضطرابات التي شهدتها البلاد.