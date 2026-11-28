شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فعاليات لقاء «الحوار العربي – العربي»، الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمدينة لارنكا بقبرص، تحت عنوان «نحو رؤية عربية مشتركة للسلم المجتمعي في ظل التحولات الإقليمية»، بمشاركة نخبة من المفكرين والباحثين والقادة الدينيين والإعلاميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني من مصر والأردن وفلسطين ولبنان والمغرب والعراق.

ومع بداية فعاليات اللقاء، تم الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث الوراق، تضامنًا مع أسر الضحايا.

وفي كلمته، رحّب الدكتور القس أندريه زكي بالحضور، مؤكدًا أهمية اللقاء باعتباره مساحة جادة لتعزيز جسور التواصل والتفاهم بين المجتمعات العربية، وتبادل الرؤى والخبرات، وتطوير مجالات العمل المشترك، بما يسهم في تعزيز السلم المجتمعي وترسيخ أسس الاستقرار في المنطقة.

وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية أن لقاء الحوار العربي – العربي يأتي امتدادًا لمسيرة ممتدة من العمل الجاد في مجال الحوار، تضطلع بها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية من خلال منتدى حوار الثقافات، مشيرًا إلى أن البرنامج عمل على مدار أكثر من عقدين على بناء جسور التواصل بين قادة الفكر والشخصيات الفاعلة والمؤسسات من مختلف الدول العربية، انطلاقًا من الإيمان بأن التحديات المشتركة تتطلب حوارًا مستمرًا ورؤى تتجاوز الحدود الجغرافية والاختلافات الفكرية والسياسية.

وتناول الدكتور أندريه زكي التحولات الإقليمية والدولية الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية، وما تفرضه الصراعات المسلحة والأزمات الإنسانية والاقتصادية من تحديات متشابكة، تمتد آثارها إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن تنامي الاستقطاب وخطابات الكراهية والمعلومات المضللة، وما تمثله من تهديد للثقة والروابط الاجتماعية.

وأكد أن مفهوم السلم المجتمعي يتجاوز مجرد غياب الحروب أو توقف العنف المباشر، ليشمل التماسك والاستقرار، والثقة المتبادلة، واحترام التنوع والاختلاف، وسيادة القانون، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وصون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.

واختتم الدكتور القس أندريه زكي كلمته بالتأكيد أن الرؤية العربية المشتركة للسلم المجتمعي ينبغي ألا تظل مجرد وثيقة أو مجموعة من التوصيات، بل يجب أن تتحول إلى ثقافة راسخة وشراكات فاعلة ومبادرات عملية تمتد آثارها إلى حياة المواطنين، قائلًا: «إن السلام الذي ننشده لا يبدأ فقط من غياب الصراع، بل من حضور العدالة، ولا يترسخ بمجرد الدعوة إلى التسامح، بل بالممارسة اليومية للاحترام والمساواة والتضامن».

وتشهد فعاليات اللقاء، على مدار يومين، عددًا من الجلسات الحوارية التي تناقش واقع المجتمعات العربية في ظل التحولات الإقليمية، وتأثير الفضاء الرقمي على بناء الثقة والسلم المجتمعي، وأدوار الإعلام والقيادات الدينية في تعزيز ثقافة السلام والتعايش، إلى جانب دور المجتمع المدني العربي في بناء السلم المجتمعي واستشراف رؤى ومبادرات مستقبلية مشتركة.

ويشارك في اللقاء عدد من الشخصيات الفكرية والإعلامية والدينية والحقوقية، من مصر: الأستاذ حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، والأستاذ الإعلامي الكبير حمدي رزق، والأستاذ نشأت الديهي، الإعلامي والكاتب ورئيس القناة العاشرة المصرية Ten، والدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، والأستاذ الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والأستاذ عماد خليلي، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس راضي عطالله، الرئيس الأسبق لسنودس النيل الإنجيلي وراعي الكنيسة الإنجيلية بالعطارين بالإسكندرية، والدكتور القس فيكتور عطا الله، راعي الكنيسة الإنجيلية بقبرص، والدكتورة حنان يوسف، رئيسة المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي، والأستاذ عصام شيحة، والأستاذ سعيد عبد الحافظ، عضوي المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب الأستاذة سميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذة هبة يسري، مدير برامج الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

ومن الأردن: الدكتورة تغريد عودة، مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية، والأستاذة هالة سالم، من مركز القدس للدراسات السياسية، والدكتور عامر الحافي، أستاذ الأديان بجامعة آل البيت. ومن فلسطين: رائد يوسف عطية الأحمر، من المركز الفلسطيني للدراسات وحوار الحضارات، والأستاذ إلياس زغبي، من مؤسسة وئام، والدكتور عمر رحال، من مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية – شمس. ومن لبنان: الدكتور وجيه قانصو، أستاذ الفلسفة بالجامعة اللبنانية، وسلام حواش، من منتدى الحوار والثقافة والتنمية، وإيمان نصار، من جمعية متطوعون بلا حدود.

ومن المغرب: الأستاذ يوسف اغويركات، من منظمة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والدكتورة إكرام عدنني، من المركز العربي للأبحاث – الرباط. ومن العراق: الأستاذ مسرور محيي الدين أسود، من معهد العراق لحقوق الإنسان.