وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، على رأس وفد أمني رفيع المستوى، في زيارة تهدف إلى بحث ملفات أمنية وسياسية مشتركة، وتعزيز التنسيق بين بغداد وطهران في ظل تطورات إقليمية متسارعة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الزيارة تأتي بتكليف من رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب، إلى جانب بحث آفاق التعاون الأمني بين البلدين.

وأعلن السفير العراقي لدى إيران ياسر عبد الزهرة الحجاج أن الوفد الأمني يجري مباحثات تتناول قضايا ذات أهمية استراتيجية وحساسية عالية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتهريب، وتعزيز الرقابة على الحدود المشتركة، فضلًا عن مناقشة الملفات ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين.

وأضاف أن المباحثات تستهدف توسيع آفاق التعاون الأمني بين بغداد وطهران، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ومنع استخدام الأراضي الحدودية في أنشطة تهدد أمن البلدين.

وتأتي الزيارة بعد تحركات أمنية عراقية لتشديد السيطرة على الحدود مع إيران، إذ نفذت القوات العراقية عمليات استطلاع وتفتيش واسعة في منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى، ضمن إجراءات حماية الحدود الدولية ومكافحة عمليات التهريب.

إغلاق معابر غير رسمية

كما تتزامن الزيارة مع قرار الحكومة العراقية إغلاق معابر غير رسمية في إقليم كردستان، من بينها معبر على الحدود مع إيران، في إطار مساعي بغداد لتعزيز سيطرة السلطات الاتحادية على المنافذ الحدودية وملاحقة شبكات تهريب النفط.

وفي المقابل، حذر مسؤولون إيرانيون العراق من تداعيات الإجراءات الحدودية الأخيرة، حيث دعا محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني، بغداد إلى توخي الحذر في التعامل مع التطورات الأمنية والسياسية، وعدم السماح باستخدام حدودها لتنفيذ سياسات تستهدف طهران.

وتعكس الزيارة أهمية التنسيق الأمني بين العراق وإيران، في ظل تشابك الملفات الحدودية والاقتصادية والأمنية، وتزايد الضغوط الإقليمية على بغداد للحفاظ على علاقاتها المتوازنة مع الأطراف الدولية والإقليمية.