أعلنت وزارة الداخلية البولندية، السبت، تمديد القيود المفروضة على الوصول إلى المناطق الحدودية مع بيلاروسيا لمدة 90 يوما إضافية، في ظل استمرار محاولات الهجرة غير النظامية والمخاوف الأمنية المرتبطة بالحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة إن وزير الداخلية مارسين كيرفينسكي وقّع لائحة تقضي بتمديد العمل بالمنطقة العازلة الحدودية اعتبارا من 30 نوفمبر الجاري وحتى 27 فبراير 2027، بما يفرض حظرا مؤقتا على الدخول غير المصرح به إلى مناطق محددة على طول الحدود في مقاطعة بودلاسكي شمال شرقي البلاد.

وبررت السلطات البولندية القرار بضرورة مواجهة شبكات تهريب المهاجرين وتعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى استمرار الضغوط على الحدود مع بيلاروسيا.

وبحسب البيانات المرفقة باللائحة الجديدة، سجلت السلطات البولندية 482 محاولة عبور غير نظامي للحدود مع بيلاروسيا خلال الفترة من يناير وحتى 8 نوفمبر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء البولندية أن حرس الحدود فرضوا 13 غرامة بسبب الدخول غير المصرح به إلى المنطقة المحظورة خلال الفترة من يناير وحتى 27 أكتوبر، كما أحالوا قضيتين إلى المحكمة، ووجهوا تحذيرات في 141 حالة أخرى.

وكانت بولندا قد فرضت المنطقة العازلة للمرة الأولى في يونيو 2024، قبل أن تمدد القيود بشكل متكرر، مع استمرار التوترات المرتبطة بملف الهجرة على حدودها الشرقية.

وتتهم وارسو كلا من بيلاروسيا وروسيا بتسهيل تدفق المهاجرين بصورة متعمدة نحو الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، معتبرة أن ذلك يأتي ضمن حملة تستهدف زعزعة استقرار التكتل الأوروبي، بينما ترفض مينسك وموسكو هذه الاتهامات.

وبالتوازي مع تمديد المنطقة العازلة، تواصل بولندا تطبيق قيود منفصلة على الوصول إلى إجراءات اللجوء على حدودها مع بيلاروسيا، دخلت حيز التنفيذ منذ مارس 2025، في إطار تشديد إجراءاتها لمواجهة الهجرة غير النظامية.