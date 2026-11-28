أبدى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش استعداد حزبه للمساهمة في ضمان أي اتفاق سياسي محتمل بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت، بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، في ظل استمرار المشاورات السياسية والخلافات حول هوية رئيس الحكومة المقبل وترتيبات تقاسم السلطة.

وتأتي تصريحات سموتريتش بالتزامن مع تحركات سياسية مكثفة تهدف إلى التوصل لاتفاق بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وحزب «يشار» بزعامة آيزنكوت، وسط تعثر المفاوضات بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد كشفت أن نتنياهو يدرس تقديم عرض لآيزنكوت يتضمن توليه رئاسة الحكومة أولًا، على أن يتولى نتنياهو المنصب في المرحلة الثانية، ضمن اتفاق تناوب على رئاسة الوزراء.

توافق داخل حزب الليكود

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن المقترح جرى تداوله عبر قنوات غير رسمية، بهدف إبقاء المجال مفتوحًا أمام التفاوض، في وقت لا يوجد فيه توافق كامل داخل حزب الليكود بشأن تفاصيل الاتفاق المحتمل.

في المقابل، لا يزال آيزنكوت متحفظًا على صيغة التناوب، ويتمسك بتشكيل حكومة يتولى رئاستها، بينما حذر زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان من أن طرح اتفاق تناوب قد يكون محاولة لتعطيل تشكيل حكومة جديدة والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

مبادرة نتنياهو

وكان سموتريتش قد أعلن في وقت سابق دعمه لمبادرة نتنياهو بشأن تشكيل حكومة وحدة، داعيًا آيزنكوت إلى التجاوب مع المبادرة، ومعتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب الاعتبارات الوطنية على الخلافات السياسية.

وتعكس هذه التحركات استمرار المشاورات بين الأحزاب الإسرائيلية، في ظل غياب أغلبية برلمانية مستقرة، وصعوبة التوفيق بين مطالب القوى السياسية المختلفة بشأن التجنيد الإجباري وتركيبة الحكومة والسياسات القضائية والأمنية.