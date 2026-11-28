تواصل المطربة بسمة عطا نشاطها الغنائي، وتستعد لطرح أحدث أعمالها بعنوان «مرض حبك»، وذلك بعد النجاح الذي حققته بأغنيتها السابقة «يقولوا عادي»، لتضيف عملاً جديداً إلى مشوارها الغنائي.

وتحمل أغنية «مرض حبك» رقم 6 ضمن أغنيات ألبومها الغنائي الثاني، الذي اختارت بسمة طرحه بنظام الأغاني المنفردة، حيث تصدر كل أغنية بشكل مستقل، في إطار خطة لإطلاق أغنيات الألبوم بشكل متتابع.

وتحرص بسمة عطا من خلال ألبومها الثاني على التنوع في اختياراتها الغنائية، حيث تنتقل بين أكثر من لون موسيقي، ما بين الأغاني الدرامية والرومانسية وأغاني المقسوم، لتقدم مساحة مختلفة لخامة صوتها، التي تتشكل وتتكيف مع طبيعة كل لون غنائي، وهو ما يمنح كل أغنية طابعاً خاصاً ومختلفاً عن الأخرى.

كما تتنوع بسمة في طريقة تقديم أغنيات الألبوم، ما بين الفيديو كليبات المصورة وفيديوهات الـLyrics، في محاولة لتقديم كل عمل بشكل بصري يناسب طبيعته وأجواءه، وعدم الاكتفاء بنمط واحد في طرح الأغنيات.

وأغنية «مرض حبك» من كلمات محمد غنيم، وألحان معاذ زين، وتوزيع مؤمن ياسر، وإنتاج مصطفى إسماعيل.

وسبق أن طرحت بسمة عطا خمس أغنيات ضمن الألبوم، وهي «شكلي وقعت»، و«يا ويلتي»، و«شارياه وشاريني»، و«هنغني»، و«يقولوا عادي»، لتأتي «مرض حبك» سادس أغنيات الألبوم، وتواصل بها رحلتها الغنائية وتقديم أعمال متنوعة لجمهورها.