

مرت 25 دقيقة من مباراة الزمالك التونسي الافريقي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن على ستاد القاهرة الدولي، في الجولةالأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ومازال المارد الابيض محافظ على تقدمه بهدف شيكون بانز

وجاء هدف شيكو بانز في الدقيقة الرابعة بعد كرة عرضية لصالح الزمالك إلى داخل منطقة الجزاء على رأس أحمد شريفالذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى شيكو بانزا ويسددها داخل الشباك.













وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى : محمد عواد.





خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي"الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.





خط الوسط : محمد شحاتة – آدم كايد – عبد الله السعيد.





خط الهجوم : شيكو بانزا – أحمد شريف – عدي الدباغ.





ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود بنتايج وأحمد حسام ومحمد فرج ومحمود جهاد وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وأحمد ربيع وحسام أشرف وناصر منسي.

