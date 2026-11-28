نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملتقى التوظيفي الأول لمبادرة الرواد الرقميون، وذلك بحضور عدد من ممثلي كبرى الشركات الرائدة في مختلف المجالات التكنولوجية.

الأكاديمية العسكرية المصرية

ويهدف الملتقى إلى إتاحة الفرص المهنية أمام الكوادر الشابة التي أتمت البرنامج التدريبي للدورة الأولى من مبادرة الرواد الرقميون، بما يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين الخريجين والشركات المشاركة بالملتقى، وفتح آفاق جديدة للالتحاق بسوق العمل في مختلف التخصصات التكنولوجية.

مبادرة الرواد الرقميون

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أكد خلالها أن الملتقى يمثل خطوة مهمة لربط مخرجات التدريب والتأهيل باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتوفير منصة مباشرة تجمع بين الكوادر الشابة المؤهلة وكبرى الشركات والمؤسسات الرائدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزير الاتصالات

من جانبه، أعرب المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تقديره للتعاون مع القوات المسلحة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يجسد قدرة مؤسسات الدولة على توظيف خبراتها وإمكاناتها لتنفيذ رؤية وطنية طموحة وتحويلها إلى واقع ملموس لخدمة الوطن في مختلف التخصصات التكنولوجية.

وعلى هامش الملتقى، وقّعت عدد من كبرى الشركات التكنولوجية العديد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود تأهيل الكوادر الرقمية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للالتحاق بسوق العمل، تلى ذلك تنفيذ جلسة حوارية تناولت مستقبل الوظائف الرقمية وغيرها من التخصصات التكنولوجية الواعدة.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على بناء القدرات الرقمية للشباب وفقاً لمتطلبات سوق العمل، وتوظيفهم بما يتناسب مع المستوى الراقي لتأهيلهم تقنياً وفنياً في مجالات البرمجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بواسطة خبراء متخصصين في المجالات الرقمية، ليصبحوا كوادر متخصصة قادرة على المنافسة في أسواق العمل الرقمي محلياً وعالمياً، وتحقيق رؤية الدولة المصرية في الاستفادة من كوادرها الشابة.



