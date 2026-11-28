تحدث أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن البيان الذي أصدره لاعبو الفريق الأول لكرة القدم مؤخرًا، اعتراضًا على تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية، مؤكدًا أن ما حدث يمثل ظاهرة غير مسبوقة داخل النادي.

وكان لاعبو الزمالك قد أعلنوا موقفهم من أزمة المستحقات المتأخرة عن الموسم الجاري، من خلال بيان رسمي، في ظل الأزمات المالية التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

وقال أحمد سليمان، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر»: «بيان لاعبي الزمالك؟ هذه ظاهرة جديدة تحدث لأول مرة في تاريخ الزمالك».

وأشار عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء إلى الظروف المالية التي واجهت المجلس منذ توليه المسؤولية، موضحًا: «عندما تولينا المسؤولية في بداية المجلس الحالي، لم يكن الفريق قد حصل على رواتبه عن الموسم السابق بالكامل، ورغم ذلك تعاقدنا مع أكثر من لاعب، وتعاقدنا مع جوزيه جوميز، ونجحنا في التتويج بلقبي الكونفدرالية والسوبر الأفريقي».

واستكمل: «بعد ذلك واجه الفريق مشكلات مالية، وهو ما تسبب في تأخر صرف المستحقات، لكن جميع اللاعبين سيحصلون على مستحقاتهم».

وكشف سليمان عن الهدف من بيان اللاعبين، موضحًا أنهم أرادوا التأكيد لجماهير الزمالك على استمرار مساندتهم للنادي، رغم الأزمات والظروف الصعبة التي يمر بها.

وبشأن توقيت صدور البيان قبل مواجهة الزمالك والنادي الأفريقي التونسي، أكد أن الإعلان عنه لم يكن مفاجئًا، قائلًا: «البيان تم تأجيل إصداره أكثر من مرة».