بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، زيارة ميدانية لمحافظة بني سويف؛ لتفقد عدد من المشروعات الصناعية والخدمية والتنموية، في عدد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، والوقوف على مستجدات العمل بها، والتعرف على ما تحقق في مختلف القطاعات، ومتابعة جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري بالمحافظة.

ويرافق رئيس الوزراء، خلال زيارته، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ووزير النقل المهندس كامل الوزير، ووزير العمل حسن رداد، ووزير الصناعة المهندس خالد هاشم، ومحافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، ونائبه الدكتور بلال حبشي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص الحكومة على المتابعة الميدانية للمشروعات بمختلف المحافظات، والوقوف على معدلات تنفيذها وانتظام تشغيلها، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجهها بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاعات الصناعة والنقل والبنية الأساسية والصحة والتعليم والسياحة، وتحسين جودة الحياة لأبناء محافظة بني سويف، ومختلف المحافظات الأخرى.

بدوره.. أكد محافظ بني سويف أنه يتم العمل على تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، ولا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتشغيلها في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية نعمل على تسريع وتيرة التنفيذ، وتكثيف التنسيق بين الجهات التنفيذية والشركات المنفذة، والتعامل الفوري مع أية معوقات، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة وتحقيق المستهدف منها، كما أكد أنه يتم مراجعة الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات على مستوى المحافظة، خاصة مشروعات مبادرة " حياة كريمة".

وتتضمن زيارة رئيس مجلس الوزراء تفقد عدد من المشروعات الصناعية بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمركز الواسطى، كما تشمل الجولة تفقد محطة القطار الكهربائي السريع "الفيوم/بني سويف"، ومحطة لمعالجة الصرف الصحي، وكذلك تفقد توسعات محطة مياه الشرب، كما تتضمن تفقد مركز طب الأسرة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، فضلًا عن تفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى ناصر العام، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروع كوبري الشاملة بمدينة بني سويف.

كما تتضمن الزيارة تفقد المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة بني سويف؛ لمتابعة منظومة تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وجهود التحول الرقمي وتطوير آليات العمل بالإدارة المحلية، إلى جانب المرسى السياحي على الضفة الشرقية لنهر النيل.



