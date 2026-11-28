حذرت وزارة التضامن الاجتماعي من تداول أي أرقام أو بيانات غير رسمية بشأن التعويضات والمساعدات المقدمة لأسر ضحايا ومصابي ومتضرري حادث الطريق الدائري بالوراق، مؤكدة أن الحصر النهائي لكافة أوجه الدعم المالي والعيني سيُعلن خلال مؤتمر صحفي مرتقب، عقب انتهاء تلقي المساهمات مساء غد الأحد.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم /السبت/ - التزامها الكامل بإعلان جميع المبالغ المقدمة وأوجه توزيعها والمستحقين لها بشفافية مطلقة، موضحة أن استمرار تدفق المساهمات من المؤسسات والأفراد وتغير إجمالي المبالغ المجمعة على مدار الساعة يستلزمان استكمال الحصر قبل إعلان القيم النهائية للتعويضات.

وأوضحت أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع تداعيات الحادث بصورة لحظية ومباشرة منذ وقوعه، ووجه بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لأسر الضحايا والمصابين، والتعويض العاجل للمتضررين، مشيرة إلى البدء الفوري في اتخاذ إجراءات صرف التعويضات.

وأضافت أنه تقرر صرف تعويض مالي لأسرة كل متوفى، ومبلغ مماثل للمصابين بحالات العجز الكلي، إلى جانب تعويضات مالية لجميع المصابين وفقًا لدرجات إصابتهم، على أن تحدد القيمة النهائية عقب انتهاء تلقي المساهمات مساء الأحد، ويتم إيداع المبالغ من خلال التحويل المباشر إلى الحسابات البنكية للمستحقين.

وأشارت الوزارة إلى استمرار التفاوض لشراء سيارات من الفئة والنوع ذاتهما لتعويض المتضررين عن خسائر ممتلكاتهم، مع إتاحة الاختيار بين الحصول على سيارة بديلة أو مقابلها المالي، فضلًا عن تقديم شهادات استثمار من مساهمات القطاع المصرفي لتوفير عائد مالي مستمر لأسر الضحايا والمصابين.

وأكدت خضوع جميع إجراءات الصرف والتعويض لرقابة مالية وإدارية وقانونية صارمة، إلى جانب تشكيل فريق قانوني متخصص لتقديم الخدمات القانونية مجانًا للأسر المتضررة، بالتنسيق مع وزارة العدل، وتيسير استخراج المستندات اللازمة، وذلك بمقر الهيئات التابعة للوزارة بشارع المراغي في العجوزة.

وأوضحت أن فريق خدمة المواطنين يتواجد بالمقر ذاته لتذليل العقبات، مع استقبال الاستفسارات على مدار الساعة عبر الخط الساخن (16857)، أو تطبيق "واتساب" على الرقم 01577786753.

وجددت الوزارة التأكيد على تخصيص قنوات رسمية لتلقي المساهمات، تشمل التحويل عبر تطبيق "إنستاباي" إلى حساب المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي ببنك مصر رقم 1220001000001370، أو الإيداع والتحويل عبر بنك ناصر الاجتماعي فرع القاهرة، على حساب حادث طريق دائري الوراق رقم 55555، أو رقم الحساب المصرفي الدولي EG469003000100000002000055555.

وثمنت الوزارة مساهمات المؤسسات والأفراد ورجال الأعمال في دعم المتضررين، مناشدة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو نشر معلومات غير موثقة بشأن الحادث والتعويضات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة والجهات المعنية.