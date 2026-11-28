شهدت المنطقة الشرقية ومحافظة الخرج إطلاق بالمملكة العربية السعودية إطلاق المنصة الوطنية للإنذار المبكر إنذار مبكر إطلاق إنذار مبكر للتحذير من خطر قادم.

وبعدها بدقائق معدودة أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن المنطقتين .

ومنذ قليل ؛ نجحت الدفاعات الجوية لقوات تحالف دعم الشرعية في إعتراض وتدمير مسيرتين أطلقتهما الفصائل اليمنية باتجاه العاصمة السعودية الرياض والمنطقة الجنوبية.

وبالأمس؛ عقدت اللجنة الاستراتيجية المنبثقة عن «اتفاق مكة» للدفاع المشترك، الذي يجمع السعودية وتركيا وباكستان، اجتماعًا في باكستان، لبحث التطورات الأمنية والاستراتيجية في المنطقة، في ظل استمرار المواجهات بين جماعة الحوثيين والقوات السعودية والقوات اليمنية المدعومة من الرياض.

وأعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن الاجتماع ناقش الأوضاع الاستراتيجية في المنطقة، مؤكدًا استمرار المشاورات بين الدول الثلاث وتعزيز أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها.