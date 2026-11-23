أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الإثنين، رفع حالة الخطر عن منطقة جازان ومدينة أبها، وذلك بعد أن أطلقت المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ تنبيهاً للتحذير من خطر في المنطقتين.

ودعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى الاستمرار في اتباع تعليماته، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، مؤكداً أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل عبر الرقم (998).

وحذّر الدفاع المدني من تصوير أو نشر أو تداول أي معلومات ذات صلة بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة ومواقع سقوطها، مشيراً إلى أن ذلك يعرض أصحابه للمساءلة القانونية.