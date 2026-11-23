كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن تطورات جديدة داخل النادي الأهلي، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عاجل.. مصدر في الأهلي: اجتماع غدًا في النادي للجنة الكرة لحسم مصير الحسين عموتة».

وأضاف في منشور آخر: «خاص.. تجميد مستحقات لاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز».

وتأتي هذه التطورات في أعقاب الهزيمة التي تعرض لها الأهلي أمام بيراميدز، وسط حالة من الغضب بسبب تراجع أداء الفريق، وارتفاع حدة الانتقادات الموجهة للجهاز الفني واللاعبين، ما يضع مستقبل حسين عموتة على طاولة مناقشات لجنة الكرة بالنادي.

وشهدت المباراة تقدم بيراميدز عن طريق كريم حافظ، الذي سجل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 48، ليحسم الفريق السماوي المواجهة لصالحه بهدفين دون رد.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز في مبارياته التسع، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، ليتلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، وسط ترقب لما ستسفر عنه تحركات إدارة النادي خلال الساعات المقبلة بشأن الجهاز الفني ومستحقات اللاعبين.