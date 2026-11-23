تلوح في الأفق تغييرات جديدة داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تراجع النتائج والخسارة الأخيرة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

رحيل محتمل لـ عموتة واستمرار وائل جمعة ورضوان

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الاتجاه الأقرب إلى توجيه الشكر للمغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، إلى جانب جهازه الأجنبي المعاون، في إطار التحركات المنتظرة لإعادة ترتيب الأوضاع الفنية داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، يتجه مسؤولو الأهلي للإبقاء على وائل جمعة وياسر رضوان ضمن المنظومة الفنية والإدارية للفريق، دون إجراء تغييرات في موقعيهما، وفقًا للمصدر

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة الغضب التي تسيطر على جماهير الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز، والتي زادت من الضغوط على الجهاز الفني، خاصة مع اتساع الفارق بين الفريقين إلى 7 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة النهائية بشأن مستقبل الحسين عموتة وجهازه المعاون خلال الفترة المقبلة، في انتظار القرارات الرسمية لإدارة النادي الأهلي بشأن التغييرات المرتقبة.