تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على أشلاء آدمية بمنطقة صحراوية بمدينة 6 أكتوبر، تمثلت في جزء من ذراع وجمجمة، وسط اشتباه في ارتباطها بواقعة اختفاء ومقتل طفل الطالبية، المعروف إعلاميًا بطفل مذيع الطالبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية اخطارا بعثور الفرق الأمنية المكلفة بالبحث عن جثمان طفل مذيع الطالبية بعد ارشاده عن دفنه في صحراء أكتوبر على أجزاء من جسد آدمي ملقاة على بعد من المكان الذي أرشد عنه المتهم، وعلى الفور فرضت قوة أمنية كردونًا أمنيًا بمحيط موقع العثور على الأشلاء، وبدأت في إجراء المعاينات اللازمة وفحص المنطقة للبحث عن أي أجزاء أخرى بينما تولى رجال الطب الشرعي فحص تلك الاشلاء وحملها لمشرحة زينهم لأخذ العينات اللازمة منها.

وكشفت المعاينة الأولية العثور على جزء من ذراع وجمجمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الأشلاء لفحصها بمعرفة الجهات المختصة، تمهيدًا لإجراء التحاليل والفحوص الفنية اللازمة لتحديد هوية صاحبها.

وتعمل الأجهزة الأمنية على فحص مدى وجود صلة بين الأشلاء التي عُثر عليها وواقعة طفل الطالبية، من خلال إجراء تحاليل البصمة الوراثية DNA ومطابقة نتائجها بعينات من أسرة الطفل، إلى جانب استكمال التحريات لكشف ظروف وملابسات العثور عليها.

وتواصل جهات التحقيق متابعة إجراءات الفحص الفني والطبي، للوقوف على حقيقة الواقعة والتأكد من هوية الأشلاء، وبيان ما إذا كانت تخص الطفل المختفي من عدمه.