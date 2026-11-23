علّق الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد على أداء الأهلي أمام بيراميدز في مباراتهما التي أقيمت الليلة وانتهت بهزيمة الأهلي بهدفين نظيفين، مؤكدًا أن لاعبي الفريق الأحمر لم يكونوا في مستواهم، وظهروا بعيدين تمامًا عن الأداء المنتظر.

وقال إبراهيم عبد الجواد: "أسوأ أداء للأهلي في تاريخ مواجهاته أمام بيراميدز .. لعيبة الأحمر مش في الخدمة».

بيراميدز يهزم الأهلي

حقق فريق بيراميدز فوزاً غالياً على الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

بيراميدز يتلاعب بـ الأهلي بثنائية كريم حافظ ومصطفى فتحي

وسجل ثنائية نادي بيراميدز في شباك الأهلي كريم حافظ في الدقيقة 32 من ركلة جزاء ثم أضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 27 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن الفريق السماوي.

وخاض الأهلي ، المباراة، بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وعمر الساعي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي وياسين مرعي وطاهر محمد طاهر وأحمد رضا ومنصف بقرار وحسين الشحات وعلي محمود وإمام عاشور وكريم فؤاد.



فيما خاض بيراميدز، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: مصطفى زيكو

وكان على مقاعد البدلاء، كل من:

زياد هيثم - إياد العسقلاني - محمود صابر - أحمد عاطف قطة - أحمد عبد القادر - محمود زلاكة - حامد حمدان - عودة فاخوري - يوسف أوباما