شن المؤلف عمرو محمود ياسين ، هجومًا حادًا على مستوى لاعبي الأهلي، عقب الخسارة أمام بيراميدز، مؤكدًا أن أزمة الفريق لا تقتصر على الإدارة الفنية فقط، بل تمتد إلى قائمة اللاعبين.

وكتب عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»: «بأمانة مشكلة الأهلي مش بس إدارة فنية، لكن حقيقي إحنا ما عندناش إسكواد أصلًا يليق بالفانلة دي.. يعني الفرقة دي المفروض تروح فيما عدا 2 أو 3 لعيبة. شكرًا على الليلة الحلوة دي يا أهلي".

وحقق فريق بيراميدز فوزاً غالياً على فريق الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين ، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

بيراميدز يتلاعب بـ الأهلي بثنائية كريم حافظ ومصطفى فتحي

وسجل ثنائية نادي بيراميدز في شباك الأهلي كريم حافظ في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، ثم أضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 27 نقطة في المركز الأول ، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن الفريق السماوي.