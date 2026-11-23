أكد الإعلامي عمرو أديب، أن لقاء الأهلي وبيراميدز انتهي بفوز بيراميدز بهدفين دون رد، معلقا “لأول مرة يا سادة يحدث خروج جماهير النادي الأهلي قبل نهاية اللقاء، ولأول مرة يهتف جماهير النادي الأهلي ضد لاعبيه”.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن النهاردة الأهلي كان بيلعب أمام برشلونة وليس بيراميدز، ولاعبي بيراميدز يمتلكون ثقة عالية وقدموا كل فنون الكرة الأرضية، واليوم بيراميدز فرقة عظيمة تستحق أن تحصل على لقب بطولة الدوري.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن مدرب بيراميدز عظيم ولاعيبة عظيمة، ويرفع لهم القبعة، لأكثرة من مرة، ومدربهم مدرب صنداونز السابق.

قيمة عظيمة

وأشار إلى أن ندائي للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته أوعوا تمشوا عموتة لأنه قيمة عظيمة، ويستحق التواجد للموسم القادم.