طالب الإعلامي إسلام الشاطر بضرورة التخلص من اللاعبين الذين وصفهم بـ«الشبعانين وغير المسؤولين» داخل صفوف النادي الأهلي، من خلال استبعادهم من المباريات المقبلة، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال إسلام الشاطر، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إن عودة السويسري مارسيل كولر لتولي القيادة الفنية للأهلي هي الحل الأقرب والسريع من وجهة نظره، مطالبًا باستبعاد اللاعبين الذين لا يتحملون المسؤولية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن جميع سبل النجاح تم توفيرها للفريق، وفي مقدمتها وجود جماهير عظيمة تواصل مساندة اللاعبين حتى اللحظات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المطلوب حاليًا هو استعادة شخصية الأهلي داخل الملعب.

ووجه الشاطر رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، طالبهم خلالها بمساندة اسم النادي الأهلي فقط، بعيدًا عن الأسماء، سواء من اللاعبين أو المدربين أو الإدارة، مؤكدًا أن الأهم هو عودة شخصية الفريق المعروفة.

الأهلي يخسر أمام بيراميدز بثنائية

وكان الأهلي قد تلقى خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح كريم حافظ التسجيل لصالح بيراميدز من ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني للفريق السماوي في الدقيقة 48، ليحصد بيراميدز ثلاث نقاط ثمينة على حساب الأهلي.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز في مبارياته التسع، ليواصل تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، ليتلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم.