قالت نيكول فان روين المديرة التنفيذية لمنظمة "أوقفوا الروبوتات القاتلة"، إنّ الاتفاقات الدولية يمكن أن تسهم في الحد من انتشار الأسلحة الخطيرة، رغم معارضة القوى العسكرية الدولية المتقدمة لفرض أدوات ملزمة قانونياً لتنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل.



وأضافت في مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ التاريخ أظهر قدرة الاتفاقات الدولية على الحد من أسلحة مثل الألغام المضادة للأفراد والأسلحة الكيماوية، مشددةً على ضرورة منع انتشار الأسلحة التي تعمل من تلقاء نفسها دون أن تخضع للقانون الدولي.

وأوضحت أن معظم الدول المشاركة أشارت إلى رغبتها في وجود أداة قانونية ملزمة، تفرض على الدول المصنّعة التزاماً بعدم إنتاج مثل هذه الأسلحة.

وفيما يتعلق بجهود الأمم المتحدة لتنظيم تطوير واستخدام الأسلحة ذاتية التشغيل، أشارت فان روين إلى أن المحادثات داخل المنظمة مستمرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن، لافتةً إلى أن هيئات أممية عقدت خلال سبتمبر من العام الحالي مناقشات بشأن هذا الموضوع، واقترحت عدداً من المبادئ التي يمكن الاستناد إليها مستقبلاً للتوصل إلى اتفاقات خاصة بتنظيم هذه الأسلحة.

وأكدت نيكول فان روين المديرة التنفيذية لمنظمة "أوقفوا الروبوتات القاتلة"، أن الأمين العام للأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى طالبوا بوضع قواعد قوية تحكم عمل هذه الأسلحة، وتبني أداة من شأنها وقف الروبوتات القاتلة.