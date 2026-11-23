أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت والتي كان آخرها يوم الأربعاء الماضي باستخدام الطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم (2817).

وجدد المجلس تأكيده أن مواصلة هذه الاعتداءات تشكل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وتقويضا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد.

وشدد على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد وذلك استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

من جانب آخر، واستمع مجلس الوزراء الكويتي إلى عرض قدمه وزير الخارجية ، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، حول نتائج أعمال الدورة الـ5 للحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين دولة الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي عقدت الأسبوع الماضي في جنيف حيث تُوجت أعمال الدورة الـ5 بتوقيع اتفاقية إطارية بين حكومة دولة الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن التعاون في إنشاء مركز للخبرات الإقليمية المتخصصة في البحث عن المفقودين.

وفي سياق متصل، أحاط وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، مجلس الوزراء الكويتي علما بنتائج لقائه بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليشتر، بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت الأسبوع الماضي حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين دولة الكويت ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (OCHA) بما يسهم في دعم الجهود الدولية وتعزيز فاعلية الاستجابة للأزمات الإنسانية.

من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء الكويتي إلى شرح قدمه وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة، عبدالعزيز ناصر المرزوق، حول نتائج زيارته الرسمية والوفد المرافق له إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع الماضي وفحوى اجتماعه مع رئيس مجموعة البنك الدولي اجاي بتغا، وكذلك الاجتماع مع ممثلي غرفة التجارة الأمريكية والذي يأتي في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين وفرص توسيع التعاون المشترك وتعزيز دور القطاع الخاص الأمريكي في دعم المشاريع التنموية والاستثمارية في دولة الكويت لاسيما في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء الكويتي إلى شرح قدمه وزير المالية ورئيس اللجنة العليا لحوكمة التصنيف الائتماني السيادي، الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي، حول تثبيت وكالة "ستاندرد آند بورز" بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند مستوى (ـAA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدا أن هذا التثبيت يعكس متانة المركز المالي لدولة الكويت وقوة مقوماتها الائتمانية وما تتمتع به من أصول سيادية واحتياطيات مالية كبيرة تشكل مجتمعة مصدات أمان تعزز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمحافظة على استقرارها المالي.