عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعًا،لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي ببا وناصر، وذلك بحضور كل من المهندس أحمد حسن ممثل رئاسة مجلس الوزراء، والمهندس مصطفى صابر _شركة دار الهندسة،والأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الأستاذ أحمد إبراهيم منسق وحدة حياة كريمة بالمحافظة.

تناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بموقف المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية في مختلف القطاعات،والتي تشمل :مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والاتصالات، والتضامن الاجتماعي، مع استعراض الموقف التنفيذي لكل مشروع ونسب الإنجاز المحققة على أرض الواقع.

وأكد المحافظ تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة،والانتهاء من المشروعات التي لم يتم استكمالها وتشغيلها في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ، وتكثيف التنسيق بين الجهات التنفيذية والشركات المنفذة، والتعامل الفوري مع أية معوقات، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة وتحقيق المستهدف منها، كما شدد على ضرورة مراجعة الموقف التنفيذي لكافة المشروعات على مستوى المحافظة، خاصة مشروعات المبادرة.

حضر الاجتماع وكلاء وزارات : الصحة، الري ،الزراعة ،الطرق والنقل والشباب والرياضة والتضامن، ورئيسا مركزي ببا وناصر، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدير منطقة تعمير بني سويف، ورئيس شركة مياه الشرب ببني سويف، وممثلو هيئة الإسعاف والطرق والكباري ومدير إدارة المشروعات بها، ومدير مشروع المواقف، ومدير التعاقدات بالمصرية للاتصالات، وممثلو شركة طاقة غاز وقطاع كهرباء بني سويف وهيئة الأبنية التعليمية ومدير مركز شبكات المرافق وأعضاء وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة.