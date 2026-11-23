كشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، تفاصيل مقترح إضافة مكونات غذائية جديدة إلى الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي المدعم، بهدف رفع قيمته الغذائية وتحسين جودته، موضحا أن المقترح طرحه وزير التموين ولم تبدأ التجارب الخاصة بتطبيقه حتى الآن.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن وزير التموين أشار إلى إضافة بعض المكونات إلى الدقيق لمنحه قيمة غذائية أعلى للمواطن، مؤكدا أن هذا أمر محمود، خاصة أن المواطن يعتمد بشكل أساسي على رغيف الخبز، وأن أي إضافات جديدة ستتحمل الدولة تكلفتها.

وأضاف: «هذا الاقتراح كان مطبقا منذ 10 سنوات وتم إلغائه بسبب التطلفة، ويتم إعادة النظر فيه مرة آخرى».

وأوضح أن تنفيذ المقترح سيكون على الخبز البلدي المدعم، الذي يستخدمه أكثر من 80% من المواطنين، معتبرا أن رفع القيمة الغذائية للرغيف أمر جيد، لكنه سيحمل الدولة أعباء إضافية.

وتابع أن المنظومة أُلغيت سابقا بسبب التكلفة والأعباء التي كانت تتحملها الدولة، مؤكدا أنه لن تكون هناك تعديلات جوهرية في شكل الرغيف، وإنما ستتم إضافة مكونات بسيطة إليه.