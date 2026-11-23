حذر الإعلامي أحمد موسى من خطورة التصعيد العسكري المتواصل بين روسيا وأوكرانيا، في ظل تطورات متلاحقة تنذر بمرحلة أكثر تعقيدًا في الصراع، وسط مخاوف دولية من خروج المواجهة عن نطاقها الحالي واتساع تداعياتها على الأمن والاستقرار العالمي.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المشهد الدولي يشهد تحولات متسارعة، مع استمرار الدعم الأمريكي والأوروبي لأوكرانيا في مواجهة موسكو، وهو ما يزيد من حدة التوتر ويضع العلاقات الدولية أمام اختبارات صعبة.

وأشار إلى أن احتمالات الرد الروسي تثير مخاوف واسعة، خاصة في ظل الحديث عن إمكانية اللجوء إلى خيارات عسكرية غير تقليدية، من بينها استخدام السلاح النووي، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يفتح الباب أمام سيناريوهات شديدة الخطورة يصعب احتواء تداعياتها.

ولفت موسى إلى ما وصفه بالمخاوف من استخدام سلاح نووي في الفضاء، في إطار الرد على التحركات الأوكرانية، معتبرًا أن تطورات الحرب لم تعد تقتصر على طرفي الصراع، بل باتت تحمل انعكاسات تتجاوز الحدود الجغرافية للصراع، وتمتد إلى مناطق أخرى، من بينها الأراضي العربية وتحديدًا ليبيا.

واختتم حديثه بالتأكيد على خطورة المرحلة الراهنة، في ظل تسارع الأحداث وتشابك المصالح الدولية، وما قد يترتب على استمرار المواجهة من تهديدات تتجاوز حدود الحرب الروسية الأوكرانية.