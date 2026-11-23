استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفد جامعة شنشي الصينية برئاسة الدكتور لي يويه لي عميد كلية الاداب بجامعة شنشي الصينية

واكد الاستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن كلية الألسن تُعد من الكليات الرائدة في التعاون مع الجانب الصيني، وذلك خلال افتتاح معرض "لوشون عملاق الأدب العالمي وعميد الأدب الصيني" والذي ينظمه قسم اللغة الصينية بالتعاون مع متحف لوشون ببكين ومتحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس؛ وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة عين شمس كانت من أوائل الجامعات المصرية التي أقامت تعاونًا مع الصين، ولعل معهد كونفوشيوس بالجامعة خير دليل على ذلك.

وأشار إلى أن العلاقات بين الجانبين قائمة على أساس ثقافي وأدبي وفني، يعكس عمق الروابط التي تجمع البلدين.

وأعرب في ختام كلمته عن تمنياته بأن يكون هذا المعرض بداية لفعاليات وأنشطة عديدة مشتركة مع الجانب الصيني.

حضر اللقاء

الاستاذة الدكتورة يمنى صفوت، عميدة كلية الألسن، الاستاذ الدكتور ناصر عبدالعال، مدير معهد كونفوشيوس،

و الاستاذ الدكتور حسانين فهمي، رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الالسن ونائب رئيس الجمعية الدولية لدراسات لوشون؛ ومن الجانب الصيني الاستاذ الدكتور شاو نينغ نينغ مدير مركز العلوم الإنسانية بجامعة هانغجوو للمعلمين، السيد ماهاي نائب مدير متحف لوشون ببكين

ومن جانبه أعرب الاستاذ الدكتور لي بويه لي عميد كلية الآداب بجامعة شنشي الصينية عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدا أهمية المعرض الذي يُقام لأول مرة في مصر وإفريقيا، ويضم 50 لوحة تغطي مختلف الأفكار الإبداعية.

وأوضح أن المعرض يُقام بمناسبة مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، كما يتزامن مع الذكرى الـ145 لميلاد الأديب الصيني لوشون والذكرى الـ90 لوفاته، مشيرًا إلى أنه جرى التخطيط لإقامته بالتعاون بين متحف لوشون ببكين وجامعة عين شمس، احتفاءً بهذه المناسبة وتعزيزًا للتبادل الثقافي بين البلدين.

وأضاف أن الصداقة بين مصر والصين تمتد لآلاف السنين، وتزداد ثقةً وترابطًا ورسوخًا مع مرور الوقت، وأن التبادل الثقافي بين الجانبين أصبح أكثر ثراءً بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بينهما عام 1956.

وأشار إلى أن لوشون يُعد من أعظم عشرة كتّاب في العالم، وقدّم إسهامات بارزة في التبادل الثقافي بين الصين والعالم والتعلم المتبادل بين الحضارات، كما أولى اهتمامًا كبيرًا بالأدب والثقافة في إفريقيا.

كما تمت ترجمة أعمال لوشن وتقديمها للقارئ المصري، مما وسّع نطاق انتشاره في مصر وعزز التبادل بين البلدين.

وأعرب عن تقديره لجامعة عين شمس وحفاوة الاستقبال، وثمّن دعم الجامعة لكافة أشكال التعاون مع الجانب الصيني، كما أشاد بقسم اللغة الصينية بكلية الألسن، أقدم قسم من نوعه بالجامعات المصرية، مثمنًا استمراره بشكل رائع منذ إنشائه.

ومن جانبها قدّمت الأستاذة الدكتورة يمنى صفوت، عميدة كلية الألسن بجامعة عين شمس، الشكر للأستاذ الدكتور محمد ضياء الدين زين العابدين، رئيس الجامعة، على رعايته لهذا المعرض ودعمه للتعاون الدولي مع المؤسسات الدولية.

وأوضحت أن هذا الدعم يتيح لأقسام الكلية فرص التعاون مع المؤسسات المتخصصة من خلال السفارات، بما يسمح بإشراك الطلاب والباحثين في أنشطة مشتركة فعّالة.

وأشارت إلى أن اللوحات المعروضة تتيح فرصة التعرف عن قرب على «لو شون»، أحد أبرز رموز الأدب الصيني الحديث، الذي أسهمت أعماله في تشكيل ملامح الأدب الصيني في مرحلة مهمة من تاريخ الصين، ومن هنا تأتي أهمية التعريف به لدى القارئ المصري.

ولفتت إلى أن قسم اللغة الصينية بالكلية يقوم منذ عقود بتعليم اللغة وإعداد أجيال من المتحدثين والباحثين المتخصصين في الدراسات الصينية، موضحة أن لقاء اليوم يمثل فرصة للطلاب والباحثين للحوار مع متخصصين في أدب «لو شون» وتبادل الرؤى معهم، والتعرف على مجالات جديدة للبحث والترجمة.

وعقب اللقاء، توجّه الحضور إلى متحف قصر الزعفران لافتتاح المعرض، الذي يجسّد عمق الروابط الثقافية بين مصر والصين، ويُعد خطوة جديدة نحو مزيد من التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين.