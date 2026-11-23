علق الإعلامي أحمد موسى على زيارة علي الزيدي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، إلى مصر، والتي تعد الأولى له إلى القاهرة، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بحضور وفدي البلدين.

واستعرض أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، فعاليات المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي، مشيرًا إلى أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار موسى إلى قرار إلغاء تأشيرة الدخول بين مصر والعراق، معربًا عن تقديره للشعب العراقي، ومؤكدًا أنه يكن مشاعر المحبة والاحترام للشعب المصري، ويتحدث عن مصر بكل تقدير.

وأضاف أن رئيس الوزراء العراقي حرص خلال زيارته للقاهرة على زيارة مشيخة الأزهر الشريف، حيث التقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في إطار تعزيز العلاقات والتواصل بين الجانبين.