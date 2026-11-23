تظاهر محتجون أمام منزل غادي آيزنكوت، رئيس حزب «ياشار!» الإسرائيلي، مطالبين بالإسراع في إسقاط الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وتشكيل حكومة جديدة تتبنى إصلاحات سياسية.

ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى إنهاء ولاية الحكومة الحالية، معتبرين أن رحيلها يمثل خطوة ضرورية لبدء إعادة بناء إسرائيل، في أعقاب تداعيات هجمات السابع من أكتوبر.

وقال منظمو الاحتجاج إن البلاد لا تملك مزيدًا من الوقت لإهداره، مطالبين باستبدال ما وصفوه بـ«حكومة 7 أكتوبر» بحكومة إصلاحية تستند إلى دعم القوى الليبرالية داخل الكنيست.

ورفع المشاركون لافتات حملت عبارات من بينها: «نتنياهو يدعم الإرهاب»، و«7 أكتوبر اختار التغيير»، و«غادي، لديك تفويض.. تحالف مع الأحزاب العربية الآن».

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تحركات سياسية وضغوط متزايدة داخل إسرائيل للمطالبة بتغيير الحكومة الحالية، وسط نقاشات بشأن تشكيل ائتلاف جديد وإمكانية الاستعانة بأصوات الأحزاب العربية داخل الكنيست.