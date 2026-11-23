حذر رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من اتخاذ قرار بشن هجوم عسكري منفرد على إيران دون مشاركة الولايات المتحدة، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة، إذا كانت مدفوعة باعتبارات سياسية وشخصية، قد ترقى إلى مستوى «أمر غير قانوني بشكل واضح».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن ليبرمان قوله، خلال اجتماع مغلق لكتلة حزبه، إن التقارير التي ظهرت مؤخرًا في وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية بشأن محاولات إيران الحصول على أسلحة كيميائية تمثل، إذا صحت، تهديدًا خطيرًا، لكنها لا تستدعي أو تبرر تحركًا عسكريًا إسرائيليًا منفردًا وفوريًا دون مشاركة واشنطن.

وأضاف ليبرمان أن اتخاذ الحكومة قرارًا من هذا النوع بدوافع سياسية وشخصية بحتة سيجعله قرارًا غير قانوني بصورة واضحة، معربًا عن مخاوفه من أن يرى نتنياهو في مهاجمة إيران مخرجًا من أزمته السياسية الحالية.

وقال ليبرمان: «هناك مخاوف من أن يعتبر نتنياهو الهجوم على إيران آخر مخرج سياسي له»، محذرًا من أن تنفيذ ضربة إسرائيلية منفردة دون تنسيق مع الولايات المتحدة سيشكل، بحسب وصفه، عملًا غير قانوني.

آيزنكوت: لا أرى تهديدًا إيرانيًا وشيكًا

وفي سياق متصل، تطرق رئيس حزب «ياحاد» غادي آيزنكوت إلى التهديد الإيراني، مؤكدًا أنه لا يرى في الوقت الراهن تهديدًا مباشرًا ووشيكًا لإسرائيل يستدعي التحرك العسكري قبل تشكيل حكومة جديدة.

وأشار آيزنكوت إلى أن القضية الأكثر خطورة فيما يتعلق بإيران تتمثل في امتلاكها نحو 440 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب، الذي لم يتم تدميره أو إخراجه من البلاد، معتبرًا أن التعامل مع هذه المسألة يجب أن يكون في صدارة الأولويات.

نتنياهو يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية

من جانبه، تحدث نتنياهو خلال اجتماع كتلة حزب الليكود عن التهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل، مؤكدًا ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة.

وقال إن غالبية الإسرائيليين الذين يعتبرون إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي يتطلعون إلى تشكيل حكومة وحدة، مشيرًا إلى أن مواجهة التهديدات المحيطة بإسرائيل تتطلب توحيد الصفوف والتوصل إلى تفاهمات تنهي الانقسامات الداخلية.

كما دعا الأطراف السياسية إلى إبداء المرونة، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن قانون التجنيد، مؤكدًا ضرورة إشراك الأحزاب الحريدية في حكومة الوحدة المرتقبة.

تقارير عن خطة إسرائيلية لضرب إيران لمدة 4 إلى 7 أيام

وتأتي تصريحات ليبرمان في أعقاب تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، السبت الماضي، أفادت بأن نتنياهو يدفع باتجاه تنفيذ ضربة عسكرية مكثفة وقصيرة ضد إيران، تتراوح مدتها بين أربعة وسبعة أيام، بدلًا من الدخول في حرب شاملة.

وبحسب مصادر دبلوماسية غربية نقل عنها موقع «المونيتور»، تسعى إسرائيل إلى إقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود فرصة للتحرك العسكري قبل سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس في يناير المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن المقترح الإسرائيلي يتضمن حملة قصف مكثفة تستهدف تقليص القدرات الإيرانية ومنع تحصين المنشآت النووية والعسكرية، في ظل مخاوف إسرائيلية من تطور القدرات الإيرانية في مجالي الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

وفي المقابل، أبدى مسؤولون أمريكيون، بحسب التقرير، تحفظات بشأن دوافع نتنياهو وراء استعجال تنفيذ الضربة، وسط مخاوف من أن يكون هدفه إدخال إسرائيل في حالة حرب للحفاظ على بقائه السياسي.

كما نقل التقرير أن واشنطن تركز بصورة أساسية على تداعيات أي عملية عسكرية محتملة على أمن الملاحة في مضيق هرمز وضمان استمرار تدفق إمدادات النفط، وليس فقط على مدة الحملة العسكرية.