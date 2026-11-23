علق عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، على مواجهة النادي الأهلي المرتقبة أمام بيراميدز، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين يرى أن حظوظ الفوز ترتبط بتوفيقهما خلال المباراة.

وكتب عامر العمايرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: «اتنين لاعبين لو عندهم توفيق اليوم؛ الأهلي سيفوز على بيراميدز بإذن الله، زيزو وتوفيق محمد».

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، اليوم الإثنين 23 نوفمبر، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة في صراع المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، حيث يدخل بيراميدز اللقاء متصدرًا برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، مسجلًا العلامة الكاملة.

وسجل لاعبو بيراميدز 19 هدفًا، ليكون الفريق صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف فقط، بالتساوي مع الزمالك كأقوى خط دفاع.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

من المقرر أن تُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات «أون سبورت» المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات.