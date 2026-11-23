توافدت جماهير النادي الأهلي على مدرجات استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، في المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وحرصت جماهير القلعة الحمراء على الحضور مبكرًا إلى المدرجات، لمساندة الفريق وتحفيز اللاعبين قبل انطلاق اللقاء، وسط أجواء حماسية وترقب كبير للمواجهة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، اليوم الإثنين 23 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة في صراع المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، حيث يدخل بيراميدز اللقاء متصدرًا برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، مسجلًا العلامة الكاملة.

وسجل لاعبو بيراميدز 19 هدفًا، ليكون الفريق صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف فقط، بالتساوي مع الزمالك كأقوى خط دفاع.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات «أون سبورت» المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات.

