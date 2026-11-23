تأكيداً على أن نادي الزمالك اسم كبير له تاريخ عريق في كرة اليد، وجّه فريق ناشئات الأبيض (مواليد 2010) رسالة إنذار قوية لجميع فرق الدوري، عقب تعادله المثير في دوري المرتبط أمام فريق الشمس (حامل ألقاب الموسم الماضي) في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

وأثبتت لاعبات الزمالك تطوراً فنياً وبدنياً لافتاً تحت قيادة المدير الفني للفريق الكابتن هاني تريكة، وبدعم وإشراف رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الكابتن حسن يسري، وهو ما مكّنهن من العودة في النتيجة وإدراك التعادل في الوقت القاتل، بل وكان الفريق الأبيض قريباً للغاية من تسجيل هدف الفوز في الثانية الأخيرة.

وشهد اللقاء تألقاً لافتاً للعديد من لاعبات القلعة البيضاء، وعلى رأسهن ربى عبد الخالق العائدة من الإعارة من صفوف نادي الشمس (والتي شاركت في حصد بطولة الموسم الماضي مع الشمس)، إلى جانب الأداء المميز لكل من جودي محمد، وسلمى نبيل، وآلاء عادل وكادي تامر ، فضلاً عن التألق الكبير لحارسة المرمى ملك عبد المعبود التي لعبت دوراً حاسماً في الحفاظ على حظوظ الفريق، ليؤكد جيل 2010 أن مدرسة اليد بالقلعة البيضاء استعادت بريقها وأنها قادمة بقوة للمنافسة على كافة البطولات.