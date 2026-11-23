أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أن الموقف المصري الرافض لـ تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة سيظل علامة فارقة في تاريخ التعامل مع القضية الفلسطينية، ويعكس إدراكًا عميقًا لخطورة المخططات التي تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية، وفرض حلول تنتقص من حقوق أصحاب الأرض.

مصر تواجه التهجير

وقالت شيرين صبري، إن ما كشفه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن رفض القاهرة فتح حدودها أمام الفلسطينيين، ومعرفته المسبقة بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي المعارض لهذا الطرح، يعيد التأكيد على أن مصر حددت موقفها بوضوح منذ بداية الأزمة، ولم تسمح بتحويل معاناة الشعب الفلسطيني إلى مدخل لتمرير مشروع التهجير.

وأضافت أن القضية الفلسطينية ليست أزمة لاجئين يمكن التعامل معها عبر نقل السكان من مكان إلى آخر، وإنما قضية شعب له أرض وهوية وحقوق تاريخية، وفي مقدمتها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة، مؤكدة أن أي محاولة لاقتلاع الفلسطينيين من وطنهم تمثل انتهاكًا لحقوقهم المشروعة وتهديدًا لمستقبل المنطقة بأكملها.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن مصر قدمت نموذجًا واضحًا في الفصل بين واجبها الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين وبين الحفاظ على ثوابتها الوطنية، فالدعم والإغاثة ورفض العدوان لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال مبررًا للتنازل عن الأرض أو المشاركة في إعادة رسم خريطة المنطقة على حساب الحقوق الفلسطينية.

سيناء ليست محلًا للمساومة

وشددت شيرين صبري على أن سيناء ليست محلًا للمساومة أو ورقة في أي تسوية سياسية، وأن الأمن القومي المصري والحقوق الوطنية الفلسطينية ثوابت لا تقبل التجزئة، مشيرة إلى أن الطريق نحو السلام الحقيقي يبدأ بوقف الاعتداءات وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وليس بفرض واقع جديد يقوم على التهجير وتصفية القضية.