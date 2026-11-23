أكد اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن ما كشفه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في مذكراته بشأن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، يمثل شهادة سياسية مهمة على طبيعة الموقف المصري، ويؤكد أن القاهرة تمسكت بثوابتها الوطنية والقومية رغم الضغوط السياسية والدولية التي صاحبت الحرب على القطاع.

وشدد فرحات على أن مصر ليست في حاجة إلى شهادة من أي طرف، مهما كان موقعه أو منصبه، لإثبات مواقفها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مواقف الدولة المصرية لا تستمد شرعيتها من اعترافات الآخرين، وإنما من سجل طويل من التحركات السياسية والدبلوماسية والتضحيات التي قدمتها دفاعا عن الحقوق الفلسطينية لكن أهمية ما ورد في مذكرات بايدن تكمن في أنه يقدم شهادة من داخل الإدارة الأمريكية على حجم الضغوط التي واجهتها القاهرة، وعلى تمسك الرئيس السيسي بموقف واضح لم يتغير، وهو رفض تهجير الفلسطينيين أو المساس بحقهم في أرضهم.

وأضاف أن الرئيس السيسي تعامل مع ملف التهجير باعتباره قضية تتجاوز الحسابات السياسية المؤقتة، وترتبط بالأمن القومي المصري ومستقبل القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه مشيرا إلى أن مصر أدركت مبكرا أن قبول التهجير، تحت أي مبرر أو ظرف استثنائي، من شأنه أن يفتح الباب أمام تصفية القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه التاريخي في وطنه.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الموقف المصري لم يتوقف عند الرفض السياسي للتهجير، بل اقترن بتحرك دبلوماسي وإنساني واسع، استهدف وقف الحرب وحماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى إحياء المسار السياسي للتسوية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار فرحات إلى أن شهادة بايدن تبرز أيضا طبيعة الدور المصري في إدارة واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا في المنطقة، حيث حافظت القاهرة على توازن دقيق بين مسؤولياتها الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وحماية أمنها القومي، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وهو ما جعل موقفها حاضرا في مختلف التحركات والاتصالات الدولية المتعلقة بمستقبل قطاع غزة.

وأكد فرحات أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل داعما رئيسيا للقضية الفلسطينية، وأن رفض التهجير والحفاظ على الأرض الفلسطينية يمثلان ثابتين أساسيين في السياسة المصرية، لا تحكمهما ضغوط اللحظة أو تغيرات المواقف الدولية، وإنما يستندان إلى رؤية تاريخية تعتبر أن السلام الحقيقي يبدأ بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.