شهدت الملاعب الأوروبية أمس الأحد يومًا مميزًا للاعبين المصريين، بعدما تألق محمد صلاح مع طرابزون سبور في الدوري التركي، وواصل إبراهيم عادل تقديم مستويات مميزة في الدنمارك، فيما خطف بلال عطية الأنظار في إسبانيا بمساهمة تهديفية جديدة، بالتزامن مع تحقيق منتخب مصر للناشئين فوزًا مهمًا في بطولة كأس العالم.

شرك المصري الدولي محمد صلاح في فوز طرابزون سبور على أيوب سبور بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري التركي، ليواصل حضوره مع الفريق في مشواره بالمسابقة.

وفي الدنمارك، تألق إبراهيم عادل بعدما سجل هدفًا وصنع آخر خلال الفوز الكبير الذي حققه نوردشيلاند على كوبنهاجن بخماسية، ليواصل اللاعب المصري تقديم مساهماته الهجومية مع فريقه.

كما واصل بلال عطية تألقه في الملاعب الإسبانية، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر، ليقود فريقه راسينج سانتانريقه، بواقع 5 أهداف وصناعة هدف، في مؤشر على تألقه اللافت.

وعلى مستوى المنتخبات، نجح منتخب مصر للناشئين في تحقيق الفوز على قطر بهدف دون رد، ضمن منافسات كأس العالم للناشئين، ليحقق الفراعنة الصغار انتصارًا مهمًا في مشوار البطولة.