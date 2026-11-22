حقق فريق طرابزون سبور، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، فوزًا مهمًا على حساب أيوب سبور بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري التركي.

طرابزون يهزم أيوب سبور ويواصل مطاردة جالطة سراي

جاء الانتصار ليمنح طرابزون سبور دفعة قوية في مشواره بالمسابقة، بعدما حصد ثلاث نقاط ثمينة عزز بها موقفه في جدول الترتيب، ليواصل الضغط على جالطة سراي في صراع المنافسة على الصدارة.

وشهدت المباراة تسجيل هدف اللقاء الوحيد مبكرًا، وتحديدًا في الدقيقة الخامسة، عن طريق أوزان توفان، الذي استغل عرضية زميله فاجنر بينا، وحولها برأسية ناجحة إلى داخل الشباك.

وشارك محمد صلاح في التشكيل الأساسي لطرابزون سبور، وقدم الفريق أداءً مكنه من الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على لقب الدوري التركي.

ويواصل طرابزون سبور مطاردة جالطة سراي على قمة جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، ليؤكد طموحه في المنافسة بقوة على لقب الموسم الحالي.