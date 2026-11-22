زف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشرى للمواطنين المتضررين من تأخر صرف المعاشات، كاشفًا عن بدء صرف تعويضات مالية للمتضررين اعتبارًا من الأسبوع الجاري، في إطار معالجة أزمة تأخر المستحقات التي عانى منها عشرات الآلاف من المواطنين خلال الفترة الماضية.

وأوضح منصور أن أزمة تأخر صرف المعاشات شهدت انفراجة كبيرة، بعد اتخاذ عدد من الإجراءات بالتنسيق مع هيئة التأمينات والمعاشات، مشيرًا إلى أن الأزمة أثرت على نحو 43 ألف مواطن، وأن العمل مستمر لإنهاء المشكلات المتبقية وضمان حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم.

تعويضات مالية لـ23 ألف مواطن بسبب تأخر المعاشات

وكشف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن نحو 23 ألف مواطن سيحصلون على تعويضات مالية تُضاف مباشرة إلى حساباتهم البنكية، مقابل فترات التأخير التي تعرضوا لها في صرف المعاشات.

وأكد أن المواطنين المتضررين لن يكونوا مطالبين بتقديم أي طلبات أو اتخاذ إجراءات للحصول على التعويضات، موضحًا أن هيئة التأمينات تمتلك بيانات المستحقين، وستتولى إضافة المبالغ المستحقة إلى حساباتهم بشكل مباشر.

وأشار إلى أن قيمة التعويض ستُحدد وفقًا لمدة التأخير التي تعرض لها كل مواطن، مؤكدًا أن كل من ثبت تعرضه للضرر سيحصل على التعويض المستحق له.

أكثر من 3000 شكوى لإنهاء أزمة المعاشات

ولفت منصور إلى أنه تقدم بأكثر من 3000 شكوى من المواطنين بشأن تأخر صرف المعاشات، موضحًا أن الهيئة تتواصل مع أصحاب الشكاوى وتعمل على حل المشكلات المتعلقة بمستحقاتهم، مع التأكيد على أحقيتهم في الحصول على التعويضات المقررة.

وأضاف أن المواطنين يحق لهم صرف المعاش بعد مرور 4 أسابيع من تقديم البيانات واستيفاء الإجراءات المطلوبة، مشيرًا إلى أنه يتابع الشكاوى بشكل مستمر مع هيئة التأمينات والمعاشات، وهناك استجابة وحلول سريعة للمشكلات التي تواجه المواطنين.

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على استمرار متابعة ملف المعاشات لضمان حصول المواطنين على حقوقهم، وعدم تكرار أزمة التأخير التي تسببت في أضرار لآلاف المستفيدين.