مع اقتراب موعد تطبيق التعديلات الجديدة على الحد الأدنى للمعاشات، يتزايد اهتمام أصحاب المعاشات بمعرفة قيمة الزيادة المقررة والفئات التي يشملها القرار، خاصة في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الاحتياجات الأساسية، وما تمثله المعاشات من مصدر دخل رئيسي لملايين المواطنين.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2027

وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأدنى للمعاشات اعتبارا من يناير 2027، ليصل إلى 2080 جنيها بدلا من 1755 جنيها، بزيادة قدرها 325 جنيها. وأوضحت الضوابط المرتبطة بالاستفادة من الحد الأدنى الجديد أن تطبيقه لا يشمل جميع أصحاب المعاشات بصورة تلقائية، وإنما يرتبط باستيفاء شروط تأمينية محددة.

380 ألف مواطن يستفيدون من الحد الأدنى الجديد للمعاشات

من المقرر أن يستفيد نحو 380 ألف مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من تطبيق الحد الأدنى الجديد، وفقا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المنظمة للاستحقاق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات التي تحصل على معاشات منخفضة، خاصة أن قيمة المعاش ترتبط بالأجر التأميني ومدة الاشتراك وقيمة المبالغ المسددة خلال سنوات العمل.

ولا تعني الزيادة المقررة حصول جميع أصحاب المعاشات على معاش بقيمة 2080 جنيها، إذ يتوقف تطبيق الحد الأدنى الجديد على مدى توافر الشروط التأمينية، كما تختلف قيمة المعاش المستحق من مواطن إلى آخر وفقا لبياناته التأمينية.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2027

شروط الحصول على الحد الأدنى الجديد للمعاش

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجموعة من الضوابط للاستفادة من الحد الأدنى الجديد للمعاشات، وفي مقدمتها استكمال مدة الاشتراك التأميني المقررة قانونا، والتي تبلغ 15 عاما.

كما ترتبط الاستفادة بأن تكون الاشتراكات التأمينية محسوبة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، والمحدد حاليا عند 2700 جنيه.

وبناء على ذلك، لا يكفي بلوغ سن التقاعد أو الحصول على معاش للاستفادة من الحد الأدنى الجديد، بل يجب التحقق من استيفاء مدة الاشتراك المطلوبة وتوافق الأجر التأميني المسجل مع الضوابط المعلنة.

وقد لا يستفيد بعض أصحاب المعاشات من تطبيق الحد الأدنى الجديد حال عدم استكمال مدة الاشتراك التأميني أو عدم توافر الشروط المحددة وفقا لقواعد التأمينات الاجتماعية.

أسباب اختلاف قيمة المعاشات بين المواطنين

ترتبط قيمة المعاش الذي يحصل عليه المواطن بعد انتهاء خدمته بمجموعة من العوامل التأمينية، وهو ما يفسر اختلاف قيمة المعاشات بين أصحابها، حتى في الحالات التي يتقاعد فيها المواطنون خلال فترات زمنية متقاربة.

ويأتي الأجر التأميني المسجل خلال سنوات العمل في مقدمة العناصر المؤثرة في حساب المعاش، إلى جانب إجمالي مدة الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية وقيمة الاشتراكات التي تم سدادها طوال فترة العمل.

وتعتمد منظومة التأمينات الاجتماعية على الاشتراكات التأمينية في تحديد الحقوق المستحقة للمواطن عند التقاعد، لذلك تتأثر قيمة المعاش بطبيعة الأجر المسجل ومدى استمرار الاشتراك التأميني طوال سنوات الخدمة.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2027

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2027

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاشات اعتبارا من يناير 2027، ليرتفع إلى 2080 جنيها بدلا من 1755 جنيها، بزيادة تبلغ 325 جنيها، وفقا للإعلان الصادر عن الهيئة.

ويستهدف القرار نحو 380 ألف مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ممن تنطبق عليهم الشروط التأمينية المقررة، وهو ما يجعل مراجعة مدة الاشتراك والأجر التأميني المسجل أمرا مهما لتحديد مدى الاستفادة من الزيادة الجديدة.

وتعكس هذه الخطوة استمرار جهود تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على أن قيمة المعاش النهائي تظل مرتبطة بالحقوق التأمينية لكل مواطن والضوابط المنظمة للاستحقاق.