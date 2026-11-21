طرحت الإعلامية لميس الحديدي تساؤلات بشأن تأثير التراجع الكبير في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا على حركة المبيعات والطلب داخل السوق المصرية، في ظل انخفاض سعر الأونصة عالميًا إلى 3539 دولارًا عند إغلاق تعاملات أمس، بالتزامن مع موجة صعود الدولار على المستوى العالمي.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الأسواق الخارجية ستنتظر حتى يوم الاثنين المقبل لمعرفة اتجاه التداولات، في الوقت الذي شهدت فيه مصر تراجعات كبيرة في أسعار الذهب محليًا، إذ وصل سعر الجنيه الذهب إلى 43700 جنيه.

وأشارت إلى أن هذه المستويات تأتي بعد موجات ارتفاع سابقة دفعت سعر الجنيه الذهب إلى تجاوز 50 ألف جنيه، ثم الوصول إلى 55 ألفًا، بل و60 ألف جنيه أيضًا، موضحة أن السوق يتحدث حاليًا عن انخفاضات كبيرة ووصول الأسعار إلى مستويات دنيا وقياسية.

وتساءلت الحديدي عما إذا كان هذا التراجع في الأسعار قد ينعش سوق الذهب في مصر، خاصة أن السوق تعرض لحالة هبوط كبيرة في المبيعات نتيجة الارتفاعات المتتالية في الأسعار، وارتفاع سعر الدولار، إلى جانب تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين.

وطرحت تساؤلًا حول مدى قدرة انخفاض أسعار الذهب على زيادة الطلب داخل السوق، وما إذا كانت الأسعار الجديدة ستشجع المواطنين على الشراء مجددًا، بعد الفترة التي تأثرت فيها المبيعات بارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية.